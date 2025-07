A Giustenice tornano le suggestioni del Medioevo: venerdì la Cena Gran Baccanale, nel fine settimana il Palio dei Carri

L’estate a Giustenice si tinge di storia, tradizione e spettacolo con il ritorno della suggestiva Cena Medievale e del tradizionale Palio dei Carri: serate capaci di trasformare piazza San Michele in un palcoscenico a cielo aperto.

L’atmosfera magica prende forma venerdì 25 luglio, quando, a partire dalle 20:30, la piazza accoglierà i partecipanti della Cena Medievale. Si tratta di un evento esclusivo, accessibile su prenotazione, che propone un viaggio gastronomico tra ricette antiche, sapori genuini e ingredienti fedeli all’epoca, per riscoprire i piatti storici con un’autenticità rara. La serata si aprirà con la sfilata del Corteo Storico Jus Tenens, un tuffo nel passato tra costumi d’epoca, vessilli e rievocazioni, e proseguirà con uno spettacolo che coinvolgerà tutti i sensi. Sul palco si alterneranno La Medievale di Savona con il gruppo d’armi Ordo Bellatores, i danzatori di Armonia Cortese, Il Corteggio in abiti storici, i musici de I Sonagli di Tagatam direttamente dal Centro Storico del Finale e la compagnia Damnio Fulgor, che porterà la suggestione del fuoco durante l'esibizione. Tutti potranno assistere gratuitamente agli spettacoli dalla tribuna a lato della piazza, condividendo così un assaggio della festa.

La partecipazione alla cena è possibile solo su prenotazione. Per assicurarsi un posto al Gran Baccanale è necessario chiamare lo 019 626 376 (solo al mattino) oppure i numeri 338 971 3382 e 347 192 3253. In alternativa, è possibile inviare una richiesta all’indirizzo e-mail justenens@gmail.com.

L’entusiasmo prosegue nel fine settimana con uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità: il Palio dei Carri.

Sabato 26 luglio, le cinque contrade di Giustenice si daranno battaglia nei Giochi di Qualifica, una serie di prove che vedrà protagoniste le coppie di contradaioli, impegnate a guadagnarsi un posto nelle finali.

La sfida finale andrà in scena domenica 27 luglio: dalle 21:30, piazza San Michele si trasformerà in una pista adrenalinica per le Gare Finali del Palio, dove la velocità dei carretti, la passione dei partecipanti e il tifo del pubblico restituiranno tutto il sapore di una tradizione che resiste al tempo. A fare da cornice, ancora una volta, il Corteo Storico e nuovi momenti di spettacolo e musica, a sigillare una tre giorni di festa tra storia e allegria.