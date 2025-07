Maltempo nel savonese, oltre 50 interventi dei vigili del fuoco

Nella mattinata di oggi, domenica 20 luglio, i vigili del fuoco del Comando di Savona sono intervenuti nel capoluogo e in diversi comuni della provincia a causa delle forti piogge, che hanno provocato allagamenti e danni diffusi, rendendo necessari numerosi interventi di soccorso per tutelare la popolazione e ripristinare le condizioni di sicurezza.

A Savona le squadre sono state impegnate per stillicidi, il recupero di un’autovettura bloccata dall’acqua, una fuga di gas e un ascensore fermo. Circa 30 garage sono stati allagati, con un livello d’acqua di circa un metro. In via San Bartolomeo del Bosco i soccorritori hanno rimosso un albero caduto su cavi elettrici, mentre in via Nizza è stato segnalato un grave allagamento, con un accumulo d’acqua compreso tra 1,5 e 2 metri.

A Magliolo si è verificato un incidente stradale, a Noli un ascensore si è bloccato con una persona all’interno, ad Albisola è stato prestato soccorso a una persona caduta in casa, mentre a Loano i vigili del fuoco sono intervenuti per infiltrazioni d’acqua in un’abitazione.

Le richieste di intervento sono state poco più di 55, di cui 20, considerate di minore entità, gestite telefonicamente. Al momento restano ancora 15 interventi da evadere, principalmente legati ad allagamenti e danni causati dall’acqua.

Le operazioni hanno coinvolto le squadre per tutta la mattinata e le ore centrali della giornata, garantendo assistenza alla popolazione e il ripristino della sicurezza nei luoghi colpiti.