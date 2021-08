Albissola, fissata anche per i locali all'esterno del centro storico la chiusura alle 2

Non solo chiusura alle 2 dei pubblici esercizi in corso Bigliati, sul lungomare degli Artisti e nel centro storico, ma anche nel resto del comune.



Il sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti ha firmato un'ordinanza, che si aggiunge a quella già emanata nel giugno del 2020, visto che sono state diverse le lamentele dei cittadini per alcuni locali che creavano disturbo in aree più periferiche.



Per le notti invece tra sabato 14 e domenica 15 agosto invece a tutti i pubblici esercizi ed assimilati, esercizi di vicinato, bagni marini, è stata data la possibilità di effettuare l'orario continuato fino alle ore 6.



Durante il prolungamento dell'orario però non è consentito l'esercizio di giochi, anche se è stata conseguita la licenza e dovranno essere rispettate tutte le disposizioni dí legge, in particolare per i rumori provocati all'esterno dei locali anche dagli autoveicoli e motoveicoli della clientela.