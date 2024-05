Due chilometri di coda sull'Autostrada dei Fiori A10, al chilometro 56+700 per un mezzo in avaria. Le code sono tra Feglino e Spotorno, in direzione Italia.

Un mezzo in avaria ha bloccato il traffico ed è stato chiamato il mezzo di soccorso per il recupero del veicolo in panne e per liberare il tratto.

La coda ha rallentato il rientro di chi, nonostante il tempo non soleggiato, ha deciso comunque di raggiungere le località del Ponente per il fine settimana.