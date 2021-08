Lavori sulla A10, scatta la chiusura tra Genova Aeroporto e Pra': primi disagi con code e rallentamenti

Sulla A10 Genova-Savona nel tratto compreso tra Aeroporto e Pra', fino alle ore 22 di mercoledì 25 agosto, per consentire l'esecuzione di alcuni lavori in galleria sulla carreggiata in direzione Savona, il traffico transiterà su una corsia per senso di marcia lungo la carreggiata direzione Genova.

Contestualmente sono state chiuse le stazioni di Pegli in uscita da Genova ed in entrata verso Savona e di Genova Pra' in uscita da Genova. Al momento si segnalano 4 km di coda verso Genova a partire da Arenzano e 5 km in A26 sud da Masone.

In relazione ai disagi previsti sono stati individuati di concerto con gli enti locali i percorsi alternativi di seguito riportati: uno completamente autostradale costituito da A7 Milano-Genova, D26 Diramazione Predosa-Bettole, A26 Genova-Gravellona Toce ed un secondo percorso costituito dalla viabilità ordinaria che collega Genova Ovest sulla A7 alla stazione di Pra' sulla A10.