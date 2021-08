Politica |

Comunali 2021, Grande Liguria si schiera con Aschei a Savona e Piccinini a Loano: "Programmi seri che coinvolgono i cittadini"

Un appoggio al di là dei partiti sottolineano dal direttivo provinciale: "Chi amministrerà dovrà attuare un vero cambiamento"

"L'unica salvezza di questo Paese è il coinvolgimento dei cittadini nelle amministrazioni. Così appoggeremo le liste Andare Oltre a Savona e Nuova Grande Loano". Arriva così, in una nota inviata dal direttivo provinciale, il sostegno ai candidati sindaci Luca Aschei per il capoluogo di provincia e Giacomo Piccinini per Loano da parte di Grande Liguria in vista delle prossime comunali di ottobre. "Noi non siamo nostalgici - spiegano i componenti di Grande Liguria - noi siamo decisamente e convintamente federalisti e autonomisti, attualizzando la proposta su una dimensione più ampia: l'Europa. Noi crediamo nell'Europa dei popoli, nell'Europa federale nelle regioni europee". "Pensiamo che ognuno debba essere 'padrone a casa propria', pensiamo che chi amministrerà i Comuni lavori per attuare finalmente un vero cambiamento, mettere le persone al centro, che l'azione amministrativa debba pensare al benessere dei cittadini a rendere le città vivibili, pulite ordinate, portando programmi seri e attuabili" aggiungono. Perciò, continuano, "noi di Grande Liguria appoggiamo le liste Andare Oltre a Savona e Nuova Grande Loano perché pensiamo che questo Paese abbia come unica salvezza il coinvolgimento vero delle cittadine e cittadini nelle amministrazioni, per lavorare per il bene del proprio Comune". "Per noi non ci sono partiti seri o meno seri - sottolineano dal partito - Per noi oggi i partiti sono tutti uguali, non rappresentano più le esigenze della gente, non hanno più ideali e il mercato dei candidati è lì tristemente a rappresentarlo, con transumanze da un partito all'altro solo per garantirsi le poltrone". "Speriamo che i cittadini capiscano che gli verranno fatte altre promesse che puntualmente non verranno mantenute. Tra il dire e il fare meglio il fare" concludono dal direttivo provinciale di Grande Liguria.

Redazione

VUOI ESSERE SEMPRE INFORMATO SULLA POLITICA DI SAVONA? ISCRIVITI!

Il servizio è gratuito, come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 3933357788

- inviare un messaggio con il testo SAVONA

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro. Savonanews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro. Saranno inviate massimo tre notizie al giorno di esclusiva produzione della redazione, nessun comunicato stampa delle varie forze politiche. Riceverete in sostanza solo articoli prodotti da Savonanews.it senza alcuna pubblicità ulteriore, elettorale e non.

E’ un modo diverso per vivere con Savonanews.it le elezioni comunali di SAVONA in tempo reale, in modo diretto e privilegiato da adesso.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SAVONA sempre al numero 0039 3933357788.