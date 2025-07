Problemi viabilità sul Cadibona, il sindaco Isetta punta nuovamente il dito: "Nessun riscontro dalla Provincia, gli incidenti degli ultimi giorni evidenziano il mio grido d'allarme"

Ancora una volta il tema della sicurezza sulla strada del Cadibona al centro delle preoccupazioni del sindaco di Quiliano Nicola Isetta.

Il primo cittadino quilianese che aveva già sollecitato interventi alla Provincia con un incontro che era stato svolto lo scorso inizio di giugno (leggi QUI), ha sollevato nuovamente le criticità presenti.

"Il Sottoscritto, Sindaco di Quiliano, da tempo ha posto alla Provincia di Savona la problematica della strada del Cadibona. Le settimane scorse, dopo avere richiesto un ulteriore incontro al Presidente della Provincia, ho riproposto una serie di rilevanti problematiche che interessano l’abitato di Cadibona e la strada Provinciale che la attraversa. Il traffico, la sicurezza stradale, l’impatto acustico particolarmente intenso, per l’intero ciclo giornaliero delle 24 ore della strada provinciale 29 del Colle di Cadibona - ha detto il primo cittadino quilianese - Sono state evidenziate, tra le altre, le problematiche degli attraversamenti stradali, la strettoia di fronte alla chiesa di Cadibona, il ripristino del livellamento / manutenzione della pavimentazione stradale presso la curva della farmacia e l’assenza di un marciapiede nella parte superiore dell’abitato verso Altare. Nel corso del tavolo di lavoro, sono stati esaminati possibili interventi migliorativi – strutturali, di carattere operativo-gestionale e per la parte del marciapiede è stata prospettata la definizione di un protocollo d’intesa. La Provincia s’è riservata di approfondire con i suoi tecnici le possibili soluzioni fattive e operative. A seguito dell’incontro il Sottoscritto non ha più ricevuto riscontri. Le vicende e gli incidenti dei giorni scorsi evidenziano ulteriormente la rilevanza del “grido di allarme “ posto dal Sottoscritto e la necessità di interventi in tempi celeri e non più rinviabili".

"La strada provinciale n. 29 “Colle di Cadibona, interessa una parte significativa del territorio della Città di Quiliano e rappresenta ormai un’arteria principale di collegamento tra le zone costiere del Savonese con il Piemonte, oltre che per i collegamenti stradali dei camion e degli autoarticolati da e per i porti di Savona e Vado Ligure. La situazione è altresì aggravata dal fatto che l’attuale concessionario dell’autostrada Savona – Torino effettua lavori di manutenzione sul tratto Altare – Savona - puntualizza Isetta nella sua missiva alla Provincia - Un ulteriore problema posto, dal Sottoscritto, ai diversi tavoli, anche a quelli organizzati dalla Prefettura di Savona, è quello che non è pensabile, sostenibile e accettabile che nelle situazioni di emergenza e di criticità della strada provinciale n°29 “Colle di Cadibona o della Autostrada Torino – Savona il traffico venga girato lungo la strada dei Tecci. Auspico che la Provincia di Savona prenderà in considerazione le nostre richieste, al fine di attivare tutti gli interventi necessari di pubblico interesse sulla viabilità della S.P. 29, proprio per risolvere le problematiche evidenziate".