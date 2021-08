Sporcizia vicino alle spiagge a Spotorno: "In alcuni tratti sembra una discarica"

Riceviamo e pubblichiamo questa segnalazione da tre lettrici circa la situazione di sporcizia rinvenuta a Spotorno.

"Siamo tre villeggianti di Genova venute nella splendida spiaggia di fronte all’isola di Bergeggi. Questa mattina posteggiando in località Maremma abbiamo trovato uno spettacolo scioccante. Sembrava di essere in una discarica, impossibile non avere conati di vomito e l’immagine che ci si è presentata davanti agli occhi ha dell’incredibile.

Cumuli di spazzatura e pesce maleodorante fanno da cornice alla spiaggia nonostante ci sia addirittura un'attività attaccata alla spazzatura.

Abbiamo chiesto informazioni al titolare dell’edicolante il quale, disarmato, ha alzato le mani e ha detto che purtroppo non si può fare niente perché anche loro hanno sollecitato più volte gli enti accreditati che si passano la palla l’un l’altro.

Siamo quindi a chiedere un vostro celere intervento poiché in tempi di Covid, in cui l’attenzione alle norme igieniche è obbligatoria, è inaccettabile una vergogna simile

Erika, Graziella e Donatella".