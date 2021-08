Ricerca persona conclusa positivamente nel tardo pomeriggio/prima serata di ieri a Calizzano. Un uomo ultraottantenne è scivolato lungo un sentiero durante una passeggiata.

Immediato è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i militi dell'emergenza sanitaria.

L'uomo è stato ritrovato in buone condizioni in località Rionero. Affidato alle cure del 118 è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.