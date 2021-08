Quiliano, aperte le prenotazioni per la prima nazionale de "La ragazza nella foto. Un amore partigiano"

Sono aperte le prenotazioni per il lo spettacolo teatrale in prima nazionale "La ragazza nella foto. Un amore partigiano", con Elena Serra, che si terrà giovedì 26 agosto, alle ore 21 a Quiliano, nella suggestiva cornice del Parco Archeologico di San Pietro In Carpignano, in via San Pietro 14.

Lo spettacolo è tratto dall'omonimo romanzo di Donatella Alfonso e Nerella Sommariva (Edizioni All Around), adattato e interpretato dalla bravissima Elena Serra. In apertura sarà presente l'autrice del romanzo Donatella Alfonso per una breve intervista di presentazione dello spettacolo che verrà messo in scena in prima nazionale.