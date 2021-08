Accesso al mercato finanziario globale a condizioni competitive

Un conto di trading virtuale è un portafoglio elettronico dove il trader deposita il proprio denaro per poter fare investimenti sui mercati finanziari in segiuto. Trovare un ottimo conto di trading online è uno step indispensabile per chi vuole investire con profitto sui mercati finanziari. Se hai intenzione di acquistare azioni di Google, Microsoft, Apple, Amazon, Nvidia, Tesla ed altri strumenti finanziari è necessario aprire un conto di trading appoggiandosi su un broker professionale online. La scelta di un broker affidabile tra tanti attivi sul mercato non è un’impresa facile. Alcuni broker famosi per le loro piattaforme e sono semplici da usare, altri - offrono una dettagliata ricerca e notevole esperienza nel settore. Un eccelente esempio sono Conti di trading di RoboMarkets, che unisce entrambe le caratteristiche, proponendo anche la migliore lista di conti trading che esiste sul mercato.

I nostri professionisti hanno fatto una dettagliata ricerca sui conti di trading online, che ti vogliamo presentare:

Conti Cent - sono stati creati per i principianti del trading con fondi veri, ma senza rischio elevato. Un lotto cent è equivalente a 0,01 di un lotto standard o 1000 unità. Le valute base del conto utilizzabili sono EUR, USD, GBP, GOLD ed altri. I Conti Cent richiedono diversi livelli di abilità nel nell'investire e permettono vari livelli del rischio. Sono consigliati anche i trader principianti.

Conti ECN - sono una proposta per i trader con una certa esperienza ed elevata abilità nel mercato di investimenti. Se disponi di una buona conoscenza del settore dell investimento, puoi diventare trader professionista che opta sui condizioni di trading avanzato. Per diventare un esperto e proprietario di Conti ECN di RoboMarkets devi compilare un questionario e presentare documenti che attestino le tue abilità nel trading.Gli strumenti di trading sono 36 coppie di valute, metalli, CFD su azioni statunitensi ecc ed il deposito minimo è di 100 EUR/USD/GBP. Conti Prime - un altro tipo di conto prestigioso ed offre migliori condizioni di trading disponibili. Per diventare un proprietario di Conti Prime bisogna soddisfare specifiche condizioni (somma depositata tra 20.000 EUR e 60.000 EUR ed essere trader attivo da più di 1 anno). RoboMarkets lancia un’offerta a tempo limitato valida fino alla fine del 2021. Affrettati a creare un account Prime e sfrutta l’opportunità di tradare alle migliori condizioni del mercato con Spread variabile a partire da 0 punti e quotazioni estese fino 5 cifre dopo la virgola.

Conti Demo - è il sistema offerto da un broker che ti da la possibilità di testare l’esperienza del trading nel modo più vicino alla realtà. Con questo simulatore potrai testare e capire il funzionamento dei mercati finanziari. Al contrario di un conto reale, i Conti Demo sono completamente gratuiti e senza rischi, quindi potrai cimentarti nel trading senza rischiare di perdere denaro. Questi conti sono utilizzati anche dai traders più esperti per studiare e mettere a punto nuove strategie di investimento sapendo di non correre alcun rischio.

Investendo con una eccellente piattaforma di qualità, studiando di continuo novità del settore e sperimentando le proprie strategie è possibile guadagnare nel RoboMarkets in modo professionale assicurandosi un futuro.