Finale, l'appello della minoranza per il lungomare: "Serve programmazione ordinaria e straordinaria di interventi annuale, prima e dopo l'estate"

Maggiore manutenzione e cura, sia in anticipo e in vista della stagione estiva sia dopo che il periodo di maggiore affluenza in rivera è terminata, per riportare il lungomare di Finale a essere nuovamente il fiore all'occhiello della cittadina rivierasca.

La richiesta, presentata sotto forma di mozione, arriva dal gruppo "Le Persone al Centro", che da inizio mandato punta a mantenere alta l'attenzione sull'argomento.

"Il nostro gruppo è in Consiglio Comunale da due anni, periodo del quale, ciclicamente, abbiamo chiesto di intervenire sul decoro urbano, precisamente sullo stato di incuria in cui versa il Lungomare - spiegano dalla minoranza - Un esempio tra tutti: è mai possibile che il lungomare di una cittadina turistica, di cui è stato e dovrebbe continuare ad essere l’emblema, si ritrovi completamente al buio? Abbiamo ricevuto rassicurazioni, ma fatti pochi".