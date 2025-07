Varazze, Giulio Alluto è il nuovo segretario del circolo del Pd

Il Partito Democratico di Varazze ha un suo nuovo segretario. Giulio Alluto, ex assessore della giunta degli ex sindaci Giovanni Busso e Antonio Ghigliazza, succede a Luca Baglietto che era stato eletto nel dicembre 2020.

"In qualità di nuovo segretario del circolo del PD di Varazze vorrei ringraziare il segretario uscente Luca Baglietto per il lavoro svolto e vorrei evidenziare il ritorno nel nostro circolo di amici e compagni ricchi di competenze ed esperienze professionali sicuramente utili al circolo - spiega il neo segretario dem - Inoltre comunico che il circolo del PD varazzino, sta elaborando un documento programmatico di analisi dei bisogni della nostra città partendo dall'oggettività dei dati demografici, economici, sociali e ambientali del nostro territorio con l'obiettivo di progettare la Varazze del futuro".

"Tale documento programmatico sarà la base di confronto con i cittadini e le associazioni economiche, sociali ed ambientali del territorio - conclude Giulio Alluto - Vogliamo elaborare un 'progetto di città' in grado di integrare tutti gli aspetti del territorio (urbanistico, economico, sociale ed ambientale) nell'ottica della partecipazione e del confroto con i cittadini, con le categorie economiche e con l'associazionismo per evitare di cadere in errori che possono portare a progettare interventi non inseriti nel contesto urbanistico cittadino come ad esempio la progettazione della nuova Piazza Vittorio Veneto".