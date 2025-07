Albenga, Dentella (Forza Italia): "Irregolarità, silenzi e aggressioni: miserie che si commentano da sole"

"'Sono miserie che si commentano da sole' affermava un iconico personaggio cinematografico. Immaginiamo di essere un cittadino fiducioso nelle Istituzioni; immaginiamo che questo cittadino si fidi a tal punto da sostenere un concorso pubblico e, come molti altri, scopra dopo innumerevoli silenzi che la prova in questione è stata annullata per irregolarità. Immaginiamo ora un'amministrazione che di fronte ad un fatto così grave permanga granitica nel suo silenzio, adducendo come scusa il fatto che la gestione delle prove sia di competenza degli uffici e non della politica. Come se la politica fosse avulsa dalla vita quotidiana del Comune e utile solo in campagna elettorale".

Così, attraverso una nota stampa, Simone Dentella, Segretario Cittadino di Forza Italia sezione di Albenga.

"Immaginiamo anche il dramma di una famiglia che si scopre 'invisibile' dopo il ritorno dall'estero; immaginiamo che gli stessi uffici che dovrebbero accoglierne il ritorno siano incapaci di gestire la situazione - prosegue Dentella - Vicenda che viene strumentalizzata dalla politica, la quale, secondo gli amministratori, dovrebbe essere distante dalle aule del Comune. Affermazione evidentemente valida solo quando risulta comoda da sostenere. Sarebbe perfetto se tutto ciò rimanesse relegato all'immaginazione".

"Questi fatti, purtroppo, avvengono nella realtà della nostra città. La stessa nella quale le continue aggressioni e le manifestazioni di violenza sono considerate dall’amministrazione come una errata 'percezione' distorta dei fatti. La città dove opere pubbliche vengono lasciate incomplete, esposte al ludibrio collettivo di turisti e residenti. Speriamo che tutto ciò dipenda solo dalla disattenzione e non da atti voluti. Altrimenti, la realtà sarebbe peggiore di come appare" conclude il Segretario Cittadino di Forza Italia sezione di Albenga.