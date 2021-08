Elezioni Loano: il Gruppo dei Cittadini Attivi Loanesi pronto a interrogare i candidati sindaco

Dopo un periodo di attività sui temi comprensoriali, come ad esempio il supporto fornito al Comitato Nascere a Pietra per la riapertura del punto nascite, il Gruppo dei Cittadini Attivi Loanesi torna nuovamente sulla scena politica locale per consentire alla cittadinanza di partecipare ed essere protagonista nella vita politica ed amministrativa della città.