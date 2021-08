Scontro auto-moto a Borgio Verezzi oggi poco dopo le 13,30.

L’incidente si è verificato in via Matteotti con dinamiche ancora da chiarire.

Nello scontro ha avuto la peggio la conducente della moto, trasportata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso. Secondo quanto riferito, la donna non sarebbe in pericolo di vita.

Sono intervenuti l’ambulanza della Croce Bianca di Borgio Verezzi, l’automedica Sierra e la polizia locale.