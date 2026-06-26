Malore sulla spiaggia di Pietra Ligure: uomo soccorso e trasportato in codice rosso al Santa Corona

Attimi di apprensione nel primo pomeriggio di oggi a Pietra Ligure. Intorno alle 13.15, sulla spiaggia di ponente, all'altezza del lungomare Partigiani, un uomo che si trovava sulla battigia è stato colto da un malore.

L'allarme è scattato immediatamente e i bagnini in servizio sono intervenuti per prestare le prime cure, in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono quindi giunti i militi della Croce Bianca di Finale Ligure e l'automedica, che hanno preso in carico il paziente. Dopo le prime manovre di assistenza effettuate direttamente sulla spiaggia, l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Corona.

Per gli accertamenti e le attività di competenza è intervenuta anche la Capitaneria di Porto.