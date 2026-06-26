Savona, donna investita in via dei Sormano: trasportata in codice giallo al San Paolo

Intervento dei soccorsi questa mattina a Savona per l'investimento di una donna di 55 anni in via dei Sormano.

L'allarme è scattato alle 10.09 per un incidente stradale che ha coinvolto una donna di 55 anni. Sul posto sono intervenuti un mezzo di soccorso di base della Croce Bianca di Savona e l'automedica del 118, oltre alle forze dell'ordine per i rilievi del caso.

La donna è stata soccorsa dal personale sanitario, stabilizzata sul luogo dell'incidente e successivamente trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona per gli accertamenti e le cure necessarie.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento