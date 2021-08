Politica |

I Giovani Democratici: "Savona può diventare una funzionale città universitaria"

I Dem savonesi sostengono la visione del candidato sindaco Marco Russo

Il campus universitario di Legino

"Savona ha tutte le carte in regola per diventare una funzionale città universitaria, e noi vogliamo muoverci in questa direzione" cosi commentano in una nota i Giovani Democratici Savona. "Diversi sono infatti i nodi da sciogliere riguardo questo tema: il collegamento tra il campus universitario di Legino e il centro città. Centinaia di studenti non hanno la possibilità di vivere a pieno la città di Savona a causa della mancanza di mezzi per raggiungere il centro in modo pratico e veloce. L'implementazione di un servizio navetta continuativo e piste ciclabili da usufruire grazie a un bike sharing universitario possono essere delle oggettive soluzioni al problema; la creazione di aree studio e punti di aggregazione per studenti nelle zone centrali della città. Questo punto si inserisce anche in un più ampio progetto di riqualificazione e rigenerazione di aree ora abbandonate della nostra città, quali Palazzo Santa Chiara e la piscina del Prolungamento; consentire la permanenza prolungata degli studenti a Savona attraverso una politica di affitti agevolati e l'implementazione di una casa dello studente che possa accogliere il maggior numero di ragazze e ragazzi possibile". "Questi temi si inseriscono perfettamente nel programma del Patto per Savona di Marco Russo Sindaco di cui condividiamo la visione di città. Il campus di Legino è una delle risorse più importanti di Savona e si inserisce inoltre in quella che è la volontà di rilancio e riqualificazione del quartiere di Legino" concludono i Giovani Democratici Savona.

Comunicato stampa

