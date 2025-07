Sanità, Angelo Vaccarezza (FI): “Alle lezioni del PD segnatemi assente”

“Alle lezioni del Partito Democratico sulla sanità ligure segnatemi assente. Nel 2011 il centrosinistra ha fatto un disastro che ancora oggi viene citato nella parifica della Corte dei Conti, obbligando ARTE a comprare immobili di proprietà regionale per provare a tappare il buco, anzi la voragine, nei conti della sanità. Il PD ha chiuso sette ospedali, il pronto soccorso di Cairo, il pronto soccorso di Albenga, ha portato i PPI a 12 ore, ha de-aziendalizzato il Santa Corona. Siamo ancora qui che paghiamo i debiti nella sanità che la sinistra ci ha lasciato e la stessa sinistra, PD in testa, ci viene a fare la morale proprio sulla sanità. Ci vuole davvero un coraggio incredibile,”. E’ quanto dichiara Angelo Vaccarezza, consigliere regionale di Forza Italia.

“Le opposizioni in Consiglio Regionale – prosegue Vaccarezza - oggi tirano sterco sul nostro sistema sanitario. Dicono che tutto va male, che i liguri vanno a curarsi fuori regione, dimenticando di dire che vanno a curarsi proprio da quei medici che le loro Giunte, le Giunte di centrosinistra, hanno fatto scappare negli anni in cui hanno governato, gli anni in cui le fughe sono iniziate in maniera copiosa”.