Alassio, ok all'alienazione del diritto di proprietà su box e posti auto dello Stadio Parking

​Si tratta di 350 box e di 28 posti auto privati per un totale di 378 unità immobiliari ricomprese nel condominio "Stadio Alassio Parking".

"Viste le numerose richieste - spiega l'Assessore al Patrimonio Patrizia Mordente - abbiamo recentemente deliberato di concedere il passaggio da diritto di superficie novantanovennale a diritto di proprietà ed affrancazione del vincolo di prezzo imposto convenzionalmente".

"A tal fine - aggiunge Mordente - non solo nel corso del Consiglio Comunale del 29 luglio scorso i box e i posti auto facenti parte del condominio "Alassio Stadio Parking" è stato inserito negli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione per il 2021, ma l'Ufficio Tecnico Comunale ha anche redatto una perizia di stima dell'immobile per identificare il valore di mercato del diritto reale oggetto di alienazione. In buona sostanza quanti già in possesso del diritto di superficie novantanovennale, hanno ora la possibilità di entrare definitivamente in possesso della totale proprietà del box o del posto auto".

La somma individuata per acquisire il diritto di proprietà di box e posti auto è di Euro 4.263,09 a millesimo della ripartizione generale, somma che potrà essere versata in un'unica soluzione o in quattro rate trimestrali da concordarsi all'atto di vendita.

"Un'operazione che potrebbe portare nelle casse comunali - aggiunge Mordente - circa tre milioni di Euro. In proposito gli uffici si stanno già attivando per gestire le pratiche, soprattutto a fronte delle richieste già pervenute".

"Mi piace pensare - aggiunge Marco Melgrati, Sindaco di Alassio - che le somme ricavate dall'alienazione dei diritti di proprietà di box e posti auto dell'Alassio Stadio Parking possano permetterci di procedere con l'acquisto della Piccola della Stazione e il relativo sopralzo per la realizzazione di altri 200 posti auto nel pieno centro della città, progetto peraltro già previsto dalle stesse Ferrovie e per il quale rileveremmo quindi un iter già avviato".