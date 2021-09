Funivie, l'azienda avvierà la procedura di liquidazione e il licenziamento dei lavoratori. I sindacati: "La politica intervenga, basta annunci"

Le segreterie Filt Cgil e Fit Cisl dopo l'incontro avvenuto questa mattina all'Unione Industriali di Savona con Funivie Spa hanno potuto accertare la situazione di grave difficoltà e che sta mettendo a serio rischio l’occupazione dei lavoratori.

"La politica intervenga immediatamente in modo attivo, rinunciando a continui annunci che non hanno portato in due anni a nessuna novità" hanno spiegato i sindacati.

Dalla riunione infatti sarebbe emerso che l'azienda a seguito di mancati introiti dovuti al fermo dell’impianto avvierà l’apertura delle procedure di liquidazione con conseguente licenziamento collettivo di tutti i lavoratori.

"Deve essere quindi nominato immediatamente un commissario per la gestione, per garantire la continuità all’azienda e costituire la garanzia del proseguimento degli ammortizzatori sociali per i lavoratori - dicono Filt Cgil e Fit Cisl - Per quanto riguarda la ricostruzione dell’impianto, nonostante la nomina del commissario straordinario ingegner Riva (che scadrà il 30/09), l’azienda ci ha comunicato ad oggi di non aver avuto ancora nessun contatto con lo stesso. Per questo fatto, le procedure di esproprio propedeutiche alla vertenza sono ferme al punto in cui erano prima dell’estate".

"Ciò comporta l’impossibilita di stipulare il contratto con la ditta incaricata per il ripristino degli impianti. Chiediamo quindi all’ingegner Riva a cui scriveremo direttamente, di firmare entro la scadenza del mandato questi due atti importantissimi" proseguono i sindacali.

Le Segreterie sindacali in previsione dell’incontro del 9 settembre in Provincia a Savona, nel quale sarà presente la Regione, organizzeranno un presidio di tutti i lavoratori di Funivie per sensibilizzare ulteriormente la politica e il Ministero.

"Continueranno una serie di mobilitazioni sempre più importanti, fino alla risoluzione del problema, in quanto il tempo è scaduto" hanno concluso.