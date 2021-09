La Lega chiede i test salivari gratuiti, Ripamonti: "Non si può pensare che le famiglie abbiamo altre spese"

"Abbiamo voluto rivendicare una posizione chiara, abbiamo detto che per mettere in condizione tutti di poter lavorare ed essere competitivi, non si può pensare che le famiglie abbiano delle spese oltre a quelle già sostenute in questo momento di crisi".

Così il senatore della Lega Paolo Ripamonti a margine della presentazione dei candidati della lista leghista alle prossime elezioni comunali di Savona, è intervenuto sul tema dei test salivari che potranno far ottenere il green pass.

Nella commissione affari sociali della Camera è passato l'emendamento al decreto presentato proprio dal Carroccio e dal M5S, anche se sono stati sollevati dubbi sull’equiparazione dei salivari ai tamponi antigenici e naso-faringei per ottenere il passaporto verde provvisorio, valido per 48 ore.

"Vogliamo i test salivari gratuiti e stiamo battagliando per questo, nella XII commissione della Camera un emendamento è passato per il riconoscimento di questo strumento e quindi il prossimo passaggio è quello. La politica è fatta di azioni che servano ad ottenere obiettivi" ha proseguito Ripamonti.

Il segretario del Partito Democratico Enrico Letta alla Festa dell'Unità di Rimini aveva attaccato Matteo Salvini dopo il voto del Carroccio (insieme a Fratelli d'Italia e ex M5S) per l’abolizione del green pass nella commissione specificando che così facendo si ritroverebbero fuori dal Governo.

"Letta chi? Non ho capito. Che sarebbe quello che stava fino a qualche tempo fa a Parigi e poi è arrivato qua e ha fatto il fenomeno? Non commento".