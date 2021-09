Rientro a scuola, Toti: "Liguria pronta alla ripartenza in sicurezza"

"Dopo la pausa estiva e mesi di dad per tanti studenti, tra qualche giorno i nostri ragazzi torneranno tra i banchi di scuola e la Liguria è già pronta alla ripartenza". Cosi commenta in una nota il presidente della Regione Giovanni Toti.

"Il segnale migliore arriva proprio dai giovani che scelgono sempre più di vaccinarsi, con un boom di prenotazioni tra i 12 e i 24 anni, ben 4.340 in una sola settimana. E anche le somministrazioni sul personale scolastico sono sopra la media nazionale, con oltre il 92% della categoria che ha già fatto almeno una dose di vaccino".

"Stiamo mettendo in campo ogni mezzo per garantire agli studenti un rientro in sicurezza e siamo pronti anche per l’utilizzo dei tamponi salivari per monitorare il virus nelle scuole" aggiunge.

"Come ha ricordato ieri il premier Draghi, la ripartenza della scuola è una priorità assoluta, i ragazzi hanno bisogno più che mai di socialità e di normalità: torniamo a vivere" conclude Toti.