Politica |

Vaccarezza e Demichelis: "Lista 'Toti per Savona' prima a consegnare in comune i documenti di presentazione dei candidati"

"Abbiamo costruito una squadra competitiva e variegata, espressione anche della società civile"

"Credo che consegnare per primi i documenti di presentazione dei candidati per la lista 'Toti per Savona', in occasione delle prossime elezioni amministrative, sia la dimostrazione più piena di quanto entusiasmo e quanta voglia di partecipazione attiva ci sia in questo territorio". Cosi dichiara Angelo Vaccarezza, coordinatore regionale di Cambiamo!. "Abbiamo costruito una lista competitiva e variegata, espressione anche della società civile, che presenteremo nei prossimi giorni. Ora continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto: essere presenti fra la gente e per le strade di Savona, con l'obiettivo di farci conoscere ulteriormente e di approfondire le esigenze e le criticità dei cittadini. Si tratta di un impegno concreto che abbiamo sempre onorato e che ci vedrà ancora più attivi a partire da adesso" aggiunge Vaccarezza. "Con soddisfazione posso dire che la Lista 'Toti per Savona' è stata la prima, questa mattina, a consegnare in Comune i documenti di presentazione dei suoi 32 candidati, per le elezioni amministrative, a sostegno di Angelo Schirru come Sindaco di Savona - conclude il coordinatore di Cambiamo! per la provincia di Savona, Mauro Demichelis - Siamo pronti, determinati e sempre più confortati dal tangibile consenso che i savonesi ci esprimono. E ora, come ogni giorno, si torna fra la gente ad ascoltare le proposte e a costruire un piano di sviluppo realistico e sostenibile, a beneficio dei savonesi".

I.P.E.

VUOI ESSERE SEMPRE INFORMATO SULLA POLITICA DI SAVONA? ISCRIVITI!

Il servizio è gratuito, come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 3933357788

- inviare un messaggio con il testo SAVONA

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro. Savonanews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro. Saranno inviate massimo tre notizie al giorno di esclusiva produzione della redazione, nessun comunicato stampa delle varie forze politiche. Riceverete in sostanza solo articoli prodotti da Savonanews.it senza alcuna pubblicità ulteriore, elettorale e non.

E’ un modo diverso per vivere con Savonanews.it le elezioni comunali di SAVONA in tempo reale, in modo diretto e privilegiato da adesso.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SAVONA sempre al numero 0039 3933357788.