"La passeggiata di Varazze (zona Villa Araba) in balia dei 'barbari', è diventata il gabinetto di cani e umani"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Oramai da anni siamo frequentatori della passeggiata di Varazze, da Villa Araba per intenderci. Prima che la camminata fosse realizzata, si può dire. La bellezza di certe piccole calette e di alcune spiagge riesce a rimanere immutata nel tempo".

"Purtroppo anche il concetto di ambiente, di considerazione dello spazio pubblico è immutato nel tempo, superato direi. Nel senso che della giusta cura che l'amministrazione riserva ai giardini e alle strade del centro non vi è ombra sulla passeggiata frequentatissima".

"I bordi sono il gabinetto di cani e umani, le feci sono lasciate in bella mostra alla contemplazione. Tutti noi siamo vittime della maleducazione di altri. C'è un simpatico trenino, invito gli amministratori a fare un giro comodamente seduti per ammirare lo stato di uno dei luoghi più frequentati. Tutto questo per rendersi conto della figura che facciamo".

"Inoltre, la domenica potranno ammirare le belle cucine a gas che riescono a trascinare ai bordi delle spiagge, mai senza pastasciutta. Scene da neorealismo contemporaneo. L'ambiente deve essere curato, protetto e salvaguardato. Non lasciato in balia dei barbari".

Alessandra Monti