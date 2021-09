Calice Ligure avrà una sola lista candidata alle comunali: la squadra del sindaco uscente Comi

"Il gruppo che aveva vinto le elezioni comunali del 2016 è rimasto unito in questi anni di impegno amministrativo e si ripresenta pressoché al completo alle prossime elezioni. L’unica novità rispetto alla precedente lista riguarda la sostituzione del consigliere uscente Matteo Pastorino con il dottor Erik Lagolio - si legge nella nota diramata per presentare i candidati - Matteo resta parte del gruppo 'Condividere Calice' ma per impegni personali ha rinunciato a candidarsi".

"Erik Lagolio ha già avuto modo di aiutare il gruppo nella difficile gestione di alcune pratiche legate alla sanità nei mesi passati ed è stato formalmente coinvolto in lista dopo la considerazione, condivisa da tutto il gruppo, della necessità di sapersi districare con attenzione e competenza in ogni aspetto amministrativo legato alla sanità pubblica per le amministrazioni dei comuni di dimensioni più ridotte come il nostro. Dopo avere incontrato i componenti del gruppo ed averne verificato l’assoluta natura civica ha deciso di unirsi a noi formalmente" spiegano ancora dal gruppo.