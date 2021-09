Green pass obbligatorio in comune e negli uffici: Grande Liguria Finale Ligure attacca la giunta Frascherelli

"Come sempre la maggioranza che governa Finale Ligure deve sempre andare oltre. E lo fa in ritardo. Ci riferiamo all'ordinanza restrittiva sui green pass. Alla regione Sicilia analogo provvedimento è stato rigettato obbligandoli a sospenderla". Cosi commenta in una nota Grande Liguria Finale Ligure.

"Perché bisogna mettere la città nelle condizioni di fare brutte figure? Già in passato fughe in avanti ci hanno messo in difficoltà. Se poi vogliamo, esiste anche una questione politica su cui discutere. La Lega a Roma sta facendo a parole una dura battaglia contro il green pass arrivando a votare in commissione contro il governo di cui fa parte".

"I leghisti in maggioranza a Finale non si sentono un po' in imbarazzo non seguendo i dettami del partito di riferimento?" conclude Grande Liguria Finale Ligure.