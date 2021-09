Politica |

Savona 2021, tutto ok per la lista Versace sindaco: "Competenza al servizio della città" (VIDEO)

Consegnati in Comune i nomi dei componenti della squadra, che verranno svelati in settimana: "Una lista pieno di entusiasmo per operare nell'interesse di Savona"

Per avere svelato l'elenco completo dei nomi che comporranno la lista bisognerà attendere ancora qualche giorno, intanto tutto il materiale burocratico necessario è stato consegnato come da protocollo agli uffici comunali competenti e può così prendere via a pieno ritmo anche la campagna elettorale per Savona 2021 del candidato Francesco Versace. Una scelta di nomi operata in base "alla semplicità, alle competenze e alla voglia di lavorare per Savona" l'ha definita il candidato sindaco, impegnato quest'oggi insieme al sottosegretario alla Sanità ed esponente di "Noi con l'Italia - Liguria Popolare" Andrea Costa per affinare ulteriormente il programma. Un programma fatto di diversi temi: "In questi giorni si è parlato di turismo, di sociale, di sport, di una cosa estremamente importante e che sta a cuore a tutti come la pulizia della città e poi del verde pubblico: abbiamo notato coi candidati che verde in città ce n'è poco e bisogna fare di più". "Candidarsi significa consegnare un po' del proprio tempo alla collettività - ha detto Costa, ringraziando i candidati per la loro disponibilità - Questo è lo spirito con cui vogliamo affrontare questa campagna elettorale, mettendoci a disposizione dei cittadini, del territorio, entusiasmando di nuovo colori che si sono distaccati dalla politica e siamo convinti di ottenere un ottimo risultato perché c'è bisogno di un approccio moderato".

I.P.E.

