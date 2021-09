Elezioni 2021, l'ambizione di "Insieme per Spotorno": "Impegno per un paese forte e solidale"

"Carissime cittadine e carissimi cittadini, il nostro paese ha urgenza di un cambiamento che sappia integrare esigenze diverse e diversi orientamenti ideali così da costruire una amministrazione forte, rappresentativa e autorevole. L’ispirazione di un gruppo di giovani spotornesi ha consentito di avviare e poi concretizzare un accordo amministrativo, già peraltro sperimentato nei cinque anni di consiglio comunale tra i gruppi di opposizione. Per questo è nata la lista civica 'Insieme per Spotorno', una sintesi che crediamo possa dare le risposte di cui il paese ha bisogno". Così il candidato sindaco Giancarlo Zunino presenta "Insieme per Spotorno", la lista in corsa per le imminenti elezioni comunali spotornesi.

"Insieme per un paese forte e solidale - prosegue - Questo il nostro impegno, per rilanciare l’economia turistica ed il lavoro, per alzare il livello di attenzione nei confronti dei disagi sociali e del mondo dei giovani, sempre più spesso obbligati a trovare soluzioni abitative in altri comuni. Dunque forti e solidali, perché abbiamo urgenza di risollevare le sorti di questo Paese stretto dalla crisi del Covid e da uno stato di incuria generale, ormai evidente e sotto gli occhi di tutti. Il mio invito è dunque quello di sostenerci e di far ritornare Spotorno fra i paesi più importanti della Liguria. Sono certo che questo sia un messaggio caro a tutti i nostri concittadini".

INSIEME PER SPOTORNO

Giancarlo Zunino - candidato sindaco

LISTA CANDIDATI

Giuseppe Barbuto, 35 anni - Operatore economico

Lorenzo Bardini, 25 anni - Impiegato

Raffaele Bloise, 50 anni - Commerciante

Camilla Ciccarelli, 28 anni - Commerciante

Valter Magnone, 62 anni - Ristoratore

Francesco Pendola, 46 anni - Albergatore

Francesco Riccobene, 67 anni - Commerciante

Stefano Remiddi, 55 anni - Agente Immobiliare

Andrea Rossello, 70 anni - Pensionato

Salvatore Satta, 59 anni - Impiegato

Cristina Scipioni, 51 anni - Impiegata

Salvatore Spiga, 51 anni - Agente Immobiliare