Incendio boschivo a Cisano: zona presidiata tutta la notte, ripresi i lanci aerei (FOTO e VIDEO)

AGGIORNAMENTO ORE 11.30: il fronte è sempre attivo. Sul posto continuano le operazioni spegnimento da parte dei vigili del fuoco e dei volontari AIB. Le squadre di terra sono supportate dai mezzi aerei.

AGGIORNAMENTO ORE 10.19: la nota diramata dalla Regione: "Sono proseguite tutta la notte le operazioni di spegnimento dell’incendio a Cisano sul Neva. Stamani è partito il canadair da Genova e un nuovo canadair è stato richiesto in affiancamento, dalla Sala Operativa Unificata Permanente ed è già al lavoro. Sul posto stanno operando due elicotteri regionali di stanza a Imperia e a Genova, oltre a 50 volontari dell'anticendio boschivo che sono stati presenti tutta la notte. Nei pressi della zona interessata dall'incendio, vicino all'unità di crisi locale, è stata montata una vasca da 14.000 litri per agevolare il pescaggio degli elicotteri regionali. L’incendio richiederà molto lavoro di bonifica, dopo aver spento le fiamme che hanno già distrutto alcune decine di ettari di superficie boschiva, e avviare la bonifica del perimetro dell’area".

AGGIORNAMENTO ORE 9.40: l’incendio è sotto controllo. Le condizioni meteo favorevoli dovrebbero consentire lo spegnimento del rogo entro la mattinata odierna. Poi inizieranno le operazioni di bonifica. Attualmente l'unica strada chiusa (in via precauzionale) è quella che porta al canile, poiché è la zona dove sono in corso i lanci aerei.

Una famiglia evacuata in via precauzionale. Altre due case in osservazione. Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato nella tarda mattinata di ieri nell'area boschiva di Cisano sul Neva, nei pressi della strada che porta a Cenesi.

La zona è stata presidiata dai vigili del fuoco e dalla Protezione civile per evitare ripartenze. Presenti anche le forze dell'ordine e i militi della Croce Bianca di Albenga. Questa mattina con la luce del giorno è ripreso il lavoro dei mezzi aerei con la nuova mobilitazione di due canadair e altrettanti elicotteri.

Le fiamme, la cui propagazione è stata favorita dal vento, hanno raggiunto le vicine case. Dalla zona del rogo si sono sentite distintamente due forti esplosioni.

All'interno del comune di Albenga è stato allestito il Centro Operativo Comunale per il coordinamento delle operazioni, in costante contatto con la Sala Operativa Unificata Permanente (Soup) di Regione Liguria.

Secondo quando riferito, l'incendio al momento sarebbe confinato e sotto controllo.