Cisano, vasto incendio boschivo sulle alture di Cisano: le fiamme minacciano le abitazioni (FOTO e VIDEO)

Aggiornamento ore 15.10: Regione Massaretti è l’unica strada in cui è interdetto l’accesso a tutti i veicoli. Le altre strade sono accessibili. Via Massaretti è utilizzata per drenare il traffico. Salgono a due i canadair impegnati nello spegnimento del rogo.



Aggiornamento ore 14.25: due elicotteri regionali per l’antincendio boschivo e un canadair sono in azione per contenere il vasto incendio divampato questa mattina a Cisano sul Neva, nel savonese. Da terra operano anche i Vigili del Fuoco e i volontari dell’antincendio boschivo, in particolare a difesa delle abitazioni e del canile in località Cenesi. Pronto anche il piano di evacuazione in via precauzionale, qualora le condizioni lo rendessero necessario. Presso il Comune di Albenga è stato attivato il Centro Operativo Comunale, mentre è già stato richiesto l’intervento di un secondo canadair.

Aggiornamento ore 13.50: in azione anche l’elicottero di Regione. Scattato l’allarme di interfaccia, in quanto le fiamme si stanno avvicinando alle abitazioni, sono ora in corso le valutazioni su parametri come la presenza di vento in zona del direttore delle operazioni di spegnimento rispetto alla richiesta di intervento del canadair. Per quanto riguarda il canile che si trova nei pressi del rogo, la situazione è attualmente sotto controllo: la struttura è presidiata da protezione civile e vigili del fuoco pronti ad intervenire.

Aggiornamento ore 13.45: stanno proseguendo le operazioni di contenimento e spegnimento del rogo da parte delle squadre impegnate sul posto. Nelle vicinanze dell'incendio preoccupazione per la vicina discarica e il canile comunale che al momento però parrebbero fuori pericolo. Intanto il personale della Polizia locale di Albenga ha interdetto il transito ai veicoli sulla strada tra Regione Massaretti e Regione Enesi dall'altezza del cavalcavia dell'Aurelia bis.

Aggiornamento ore 13.10: diverse squadre di soccorritori, sia dei Vigili del fuoco che del personale volontario antincendio, stanno sopraggiungendo sul posto da tutta la provincia.

Aggiornamento ore 12.50: le fiamme, la cui propagazione è stata favorita dal vento, hanno raggiunto le vicine case dalle quali potrebbero a breve essere evacuate alcune famiglie. Dalla zona del rogo si sono anche sentite distintamente due forti esplosioni. Sul posto anche gli elicotteri dei Vigili del fuoco e il personale sanitario della Croce Bianca di Albenga.

Un vasto incendio boschivo si è sviluppato intorno alle 11.30 di stamani, lunedì 6 settembre, nel territorio di Cisano sul Neva nei pressi della strada che porta a Cenesi.

Sul posto si sono immediatamente mobilitati i Vigili del Fuoco e le squadre di AIB Antincendio Boschivo da Cisano e Albenga, oltre agli agenti della Polizia locale e i militari dell'Arma dei Carabinieri.

Al momento sono ancora ignote le cause che hanno portato allo svilupparsi delle fiamme, ma la densa colonna di fumo sollevatasi dal comprensorio ingauno è ben visibile da tutta la costa savonese e nel levante imperiese.