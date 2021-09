Incendio di Cisano, la bonifica proseguirà nella notte (FOTO e VIDEO)

Proseguirà nella notte e nella giornata di domani, con la partecipazione dei volontari di Savona e di Genova, la bonifica a terra dell'incendio sulle alture di Cisano sul Neva. Domani all'alba verrà effettuata una valutazione per l'intervento dei mezzi aerei.

Nel pomeriggio, intanto, è migliorata la situazione, che purtroppo nelle ore precedenti aveva visto le fiamme avvicinare in modo minaccioso le case e il canile della zona. Anche la famiglia che era stata evacuata in via precauzionale è ora rientrata nella propria abitazione.

Nella giornata odierna sul posto sono stati impegnati per le operazioni di bonifica due elicotteri regionali per l’antincendio boschivo, un canadair e i volontari con il coordinamento dei Vigili del Fuoco. Presenti costantemente i militi della Croce Bianca di Albenga.