Albenga, i Cittadini Stanchi: “Più controlli e sanzioni per chi accende fuochi ignorando i divieti”

“Vorremmo ringraziare tutti coloro che si stanno prodigando per domare l’incendio di Cisano, vigili del fuoco, protezione civile, militi della Croce Bianca di Albenga e tutti gli altri. Qualche giorno fa - conclude il portavoce dei Cittadini Stanchi - abbiamo appreso che i vigili del fuoco del comando di Savona sprovvisti di certificazione verde sono costretti a mangiare in uno spazio esterno al di sotto di una tettoia. Siamo molto dispiaciuti per questo trattamento, non se lo meritano proprio con tutto ciò che fanno per noi”.