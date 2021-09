Albenga, prosegue per tutto il mese di settembre la mostra "In punta di Faber"

La mostra "In Punta di Faber", visto il successo riscontrato, è stata prorogata per tutto il mese di settembre. Nella suggestiva cornice del Museo La Civiltà dell'olivo – Frantoio Sommariva sono esposte 13 opere, ispirate ad altrettante canzoni di Fabrizio De André, realizzate da Mauro Moretti.

Nato come disegnatore di fumetti (Corriere dei piccoli, Corriere dei ragazzi,Sorrisi e canzoni tv) l'artista ha illustrato le scatole di molti giochi di ruolo (tra cui Risiko) e ha realizzato due video musicali a fumetti per Roberto Vecchioni. E' molto attivo nella grafica pubblicitaria per le principali aziende italiane e straniere. Sicuramente in molti si saranno imbattuti in qualche sua creazione dai topolini di Parmareggio, alla pubblicità Tim, Crodino, Amazon oppure nelle scatolette e negli espositori in stile vintage della intramontabile Citrosodina. Da anni il suo impegno è rivolto ad abbinare il disegno alla musica e porta in giro nei teatri italiani vedere la musica eseguendo in diretta nel tempo esatto di una canzone il disegno che la illustra.

Ad Albenga ha partecipato con grande successo personale al Premio Fionda a Don Ciotti e a Ottobre De André. La mostra è aperta secondo gli orari del Museo La civiltà dell'olivo. Si concluderà sabato 2 ottobre in coincidenza con la manifestazione "Ottobre De André" organizzata dai Fieui di Caruggi in collaborazione con il comune di Albenga.