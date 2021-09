Carcare, il comune migliora l'app “ComuniCare” per consolidare i propri servizi di pubblica utilità

Il Comune di Carcare ha implementato l'utilizzo dell'applicazione “ComuniCare”, disponibile sia per smartphone Android che iOS, per consolidare i propri servizi di pubblica utilità sia con i cittadini residenti che con tutti coloro che si recano quotidianamente nel territorio comunale per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze.

Gli alert relativi ad eventi metereologici avversi, nonché alla recente emergenza sanitaria, hanno dimostrato ancora una volta come una corretta e tempestiva comunicazione possa consentire a ciascuno di mettersi in sicurezza. Questa App consente di inviare dei messaggi ai cittadini per gruppi o per zone nelle quali si verifichino particolari eventi.

L'applicazione che nasce per esigenze di protezione civile, è entrata in funzione per il Comune di Carcare il 25 giugno 2020 e attualmente conta 624 iscritti. Sono state 140 le segnalazioni pervenute direttamente dai cittadini tramite la funzione "segnala" che consente di inviare in tempo reale fotografie o messaggi di testo, direttamente agli uffici comunali per richiedere intervento per ogni tipo di criticità sul territorio.

La possibilità di segnalare con congruo anticipo eventuali divieti per ordinanze di viabilità ha consentito alla polizia locale carcarese di limitare quasi completamente l'attività sanzionatoria e le rimozione forzate col carro attrezzi.