Alassio, all'Auditorium di Parco San Rocco “Nick the Nightfly &Friends for Alassio” con i Dirotta su Cuba e Alberto Fortis

Un ruolo centrale nella programmazione estiva di Alassio è affidato anche quest’anno al rinnovato Auditorium “Enrico Simonetti” di Parco San Rocco, che nel corso dell’estate ospiterà cinque appuntamenti di grande livello.



Tra questi, il 17 e 18 agosto sono in programma due serate particolarmente attese con Nick The Nightfly & Friends for Alassio promosse dall’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio attraverso la società partecipata Gesco, con Radio Monte Carlo in qualità di radio ufficiale dei due eventi.



Al centro delle due serate ci sarà l’effervescenza, l’eleganza e la simpatia di Nick The Nightfly, voce storica della radiofonia, speaker di Radio Monte Carlo, presentatore e artista di grande esperienza, che torna ad Alassio proseguendo una splendida collaborazione ormai consolidata e che lo vede protagonista già da diverse edizioni nella proposta musicale della città.



Il 17 agosto Nick The Nightfly porterà sul palco i Dirotta su Cuba, che dopo le celebrazioni per il trentennale dello storico album d’esordio, tornano sul palco con il nuovo tour “INTO THE GRUV”, una vera e propria dichiarazione d’intenti costruita su ritmo, anima e vibrazioni funk. Dopo il doppio sold out al Blue Note di Milano, il nuovo spettacolo propone una scaletta rinnovata, arrangiamenti freschi e una formazione ancora più potente, arricchita dalla presenza del percussionista Federico Nelson Fioravanti. Il risultato è uno show carico di energia, pensato per trasformare il concerto in una grande festa di musica, ritmo e vibrazioni funk.



Il 18 agosto, sempre con Nick The Nightfly, sarà invece la volta di Alberto Fortis accompagnato dalla Sentimental City band. Dopo i grandi successi della sua lunga e brillante carriera, con brani indimenticabili come “Milano e Vincenzo”, “Settembre” e “La sedia di lillà”, Fortis torna protagonista della scena musicale con “Sentimental city”, un nuovo album di otto brani inediti - anticipato dal singolo "Ricordati di me"- , un tour in tutta Italia e un libro in uscita per La Nave di Teseo. Artista libero, visionario e sempre contemporaneo, Fortis ha fatto la storia della musica italiana con uno stile inconfondibile, capace di unire poesia, impegno civile e attenzione al valore sociale dell’arte. Tra i più importanti esponenti del cantautorato italiano, polistrumentista autodidatta e autore raffinato, ha esordito nel 1979 con l’album Alberto Fortis, inserito da Rolling Stone tra i 100 dischi italiani più belli di sempre. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre un milione e mezzo di copie e ha collaborato con artisti come George Martin, Carlos Alomar, la London Philharmonic Orchestra, Roberto Vecchioni e Biagio Antonacci, condividendo inoltre il palco con Bob Dylan e James Brown.



“Siamo veramente felici – dichiara il vicesindaco di Alassio con delega al Turismo, Angelo Galtieri – di dare nuovamente il benvenuto all’amico Nick The Nightfly, che ormai da diversi anni rinnova questa splendida collaborazione con Alassio, portando ogni volta nella nostra città artisti di altissimo livello. Quest’anno avremo con noi i Dirotta su Cuba e Alberto Fortis, protagonisti di assoluto rilievo della musica italiana che siamo certi sapranno offrire al pubblico due serate eccezionali. Grazie a Nick per aver scelto ancora una volta Alassio e a Radio Monte Carlo per accompagnare anche questa volta questa splendida avventura musicale”.



Le prevendite per i due appuntamenti sono aperte e disponibili presso la Casa del Disco di Alassio e online sul sito Ticket.it . Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici Gesco al numero 0182 642846.