Calendari personalizzati: il gadget aziendale perfetto

Quando si avvicina un nuovo anno è il momento di stampare il calendario. I calendari personalizzati sono molto importanti per organizzare la tua giornata e scandire il tempo che passa, così come un'agenda. Inoltre, costituiscono uno degli strumenti pubblicitari più efficaci. Sono utili, pratici e rappresentano il supporto ideale per pubblicizzare la tua azienda con i tuoi clienti e collaboratori. Alla fine, tirando le somme, sappiamo tutti che un calendario viene utilizzato 365 giorni all'anno, sarà continuamente visibile agli occhi dei tuoi clienti indipendentemente che sia un calendario da tavolo, un calendario da parete o un calendario tascabile con il logo della tua azienda situato in un luogo strategico e ben visibile.

Hai la possibilità di moltiplicare l'impatto pubblicitario sui tuoi clienti attraverso la stampa personalizzata: aggiungi il nome di uno dei tuoi clienti a ciascun calendario o includi testo o foto specifici per ciascuno di essi e avrai il regalo perfetto per Natale o per una qualunque occasione speciale! I calendari fotografici personalizzati sono uno di quei regali che ti assicurano un ricordo del marchio molto più grande di qualunque altra campagna pubblicitaria.

I calendari da parete personalizzati possono essere stampati con qualsiasi fotografia scattata personalmente e con qualunque messaggio promozionale desideri trasmettere, così come le informazioni relative al nome della tua azienda, il logo, lo slogan e le informazioni di contatto. I formati più diffusi di calendari da parete includono un singolo foglio di grandi dimensioni o più pagine rilegate in una configurazione trimestrale o mensile.

Puoi comporre i tuoi calendari personalizzati su https://www.gadgetoo.com/ affidandoti ad un sito serio, completamente italiano e con un servizio conveniente di pronta consegna.

I vantaggi della tua azienda nel regalare calendari

Durata: in genere una persona conserva un calendario tutto l'anno e con esso il cliente può vedere il tuo marchio ogni giorno. Altre pubblicità possono essere più potenti ma la loro durata è più breve. Alla fine della giornata, ciò che conta di più è la durata del brand impresso nella mente del consumatore.

Buon prezzo : analizzando il costo e i benefici ottenuti con questo strumento, si nota il buon investimento con un ottimo rapporto qualità-prezzo in relazione all'efficacia del messaggio veicolato. I calendari pubblicitari sono generalmente creati a buon prezzo e in grandi quantità. Questo è il migliore metodo per investire poco e avere un grande riscontro.

Utilità: molti degli annunci promozionali che vengono gestiti per inviare dei messaggi sono efficaci per l'azienda ma non sono molto utili per gli utenti. I calendari assolvono a questa doppia funzione: sono promozionali oltre che utili. Puoi contrassegnare date importanti come compleanni, appuntamenti, eventi e sono sempre sotto gli occhi di tutti.

Calendari personalizzati: tipi di stampa e modelli

Calendario tascabile personalizzato: in formato biglietto da visita e con bordi dritti o arrotondati, è l'ideale da portare nel portafoglio, da posizionare sul parasole della propria auto o da inserire nel porta carte accanto ai propri biglietti da visita.

Calendario promozionale da tavolo: disponibile in due modalità, la versione desktop semplice è costituita da una base triangolare in cui sono disposti sei mesi su ogni lato. Nella seconda modalità, i fogli sono legati alla base con spirali. Il numero di fogli varia a seconda delle esigenze del cliente ma permette comunque di avere un mese su una pagina accompagnata da una fotografia. Puoi, quindi, includere almeno dodici foto dei tuoi prodotti o servizi, oltre a una bella copertina di presentazione. Il calendario da tavolo è il più popolare di tutti i calendari, ha un formato decisamente maneggevole, costi di produzione molto contenuti e un notevole impatto visivo.

Calendario da parete: il suo formato e le sue caratteristiche gli conferiscono grande visibilità ed eleganza. I mesi sono ben leggibili e la dimensione delle foto è importante. Come per i calendari da tavolo, il numero di fogli varia a seconda delle tue esigenze. Il calendario da parete è utile per tutti gli utenti, sia a casa che in ufficio e ti permette di poter annotare visite, impegni lavorativi o ricorrenze accanto ai vari giorni.

Calendario illustrato : la grafica è impreziosita da immagini fotografiche di grande impatto, che possono rimandare alla attività che vogliamo promuovere; i calendari illustrati più richiesti sono quelli con le foto delle città italiane più famose, oppure quelli con le immagini di cani e gatti, oppure quelli con le foto di auto sportive o quelli dedicati al tema della gastronomia.