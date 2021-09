Lorenzo Cuocolo nuovo presidente di Filse: rinnovato il Cda della partecipata

L’Assemblea dei soci della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – Filse Spa ha nominato il Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per il triennio 2021 – 2023. Lorenzo Cuocolo, avvocato e professore ordinario di Diritto pubblico comparato, docente all’Università degli Studi di Genova e all’Università Bocconi, è stato nominato Presidente del Cda.

“Ringrazio il presidente uscente Perissinotto per il grande impegno profuso nel governare la società, in particolare durante l’emergenza sanitaria – afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - per l’attuazione delle politiche di supporto alle fasce più fragili della popolazione e di sostegno ai comparti economico-produttivi maggiormente colpiti dalla pandemia, dando attuazione agli strumenti straordinari che sono stati attivati in questo periodo così difficile. Al contempo, rivolgo i migliori auguri di buon lavoro al neo presidente Cuocolo e al Cda, certo che sapranno portare avanti la mission di Filse, a cui nei prossimi anni spetterà un ruolo sempre più strategico per l’attuazione delle politiche di ripresa e sviluppo del nostro territorio, anche attraverso la gestione del nuovo settennato di fondi europei e il sostegno a tutti gli strumenti che saranno attivati nei prossimi mesi per la ripartenza post emergenza a partire dal Pnrr”.