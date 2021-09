Politica |

Comunali 2021, Patto per Savona organizza un trekking urbano nei quartieri della città

L'appuntamento è fissato per venerdì 10 settembre a partire dalle ore 21

La lista civica “Patto per Savona” che appoggia la candidatura a sindaco di Marco Russo promuove un trekking urbano che si svolgerà venerdì 10 settembre a partire dalle ore 21 ed avrà come punto di ritrovo il point elettorale di Marco Russo in corso Italia 177rosso.



Il trekking, che si svilupperà in un percorso di 5km, farà tappa in tutti i quartieri della città e costituirà il pretesto per discutere in loco dei punti programmatici contenuti nell’agenda di Marco Russo alla quale il Patto per Savona ha portato un importante contributo di idee.



Sarà anche un’occasione per conoscere i candidati del patto oltre che un’iniziativa dal forte valore simbolico. Il trekking infatti, simboleggia ad un tempo la necessità di riappropriarsi della città percorrendola e vivendola, ma anche il cammino che a volte può essere lungo e faticoso, ma che può diventare più leggero se percorso assieme ad altri.



Il Patto per Savona si propone come progetto innovativo e, proprio per questo, cerca di esserlo fin dalla modalità di svolgimento della campagna elettorale che non deve servire solo a “chiedere il voto” ma deve costituire anche un momento di approfondimento e di confronto. In questo caso, da affrontare con tuta e scarpe da ginnastica.

I.P.E.

