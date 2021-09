Finale, anche "Le Persone al Centro" contro il Green Pass in Comune: "Ordinanza intempestiva e raffazzonata"

"Era davvero utile un’ordinanza comunale sul Green Pass, restrittiva rispetto alle normative nazionali? Non sarebbe stato meglio attendere le decisioni del governo senza un provvedimento che rischia solo di esacerbare le divisioni sociali della nostra comunità? In tema di libertà personali non sarebbe meglio attenersi ad una legge nazionale e non ad un’ordinanza comunale?".

Con questi interrogativi il gruppo consiliare di minoranza a Finale "Le Persone al Centro" espone i propri dubbi e la propria contrarietà al tema caldo nel comune costiero dell'obbligo di certificazione verde per entrare, dal prossimo 1 ottobre, nelle sedi comunali.

"Se sì, la maggioranza allora chiarisca il quadro sanitario locale che ha portato a tale decisione radicale e fornisca i dati precisi dei contagi e le informazioni utili in suo possesso" dicono un po' provocatoriamente commentano quella che viene definita come un'ordinanza "intempestiva e raffazzonata".

"Diversamente non possiamo che pensare all’ennesimo personalismo, operazione non nuova per il sindaco Frascherelli e l’assessore Guzzi" aggiungono.

Nel frattempo, "in attesa di una spiegazione, a noi pare un atto di arbitrarietà politica, estemporaneo e probabilmente di ostacolo ad una gestione efficiente delle problematiche attuali. Cosa potrebbe succedere se ogni giunta comunale cedesse al particolarismo locale scavalcando i sani principi di una gestione omogenea e coordinata?" si domandano ancora.

"Siamo in presenza di un provvedimento che creerà incongruenze di non poco conto con la normativa nazionale - affermano ancora - i nostri ragazzi avranno l’obbligo del Green Pass per andare a scuola? E un turista deve averlo per chiedere una piantina della città?"

Ma non solo. Secondo parte dell'opposizione "il rischio è poi quello di creare dei disservizi ad una parte dei cittadini senza che l’apparato telematico possa provvedere ad un controbilanciamento. Spiace che proprio l’amministrazione comunale vari iniziative che creano ostacoli e problemi ai cittadini, arroccandosi nel palazzo che dovrebbe essere sede di dialogo e scambio di idee".

"L’auspicio è che almeno si limitino gli impacci con un forte impulso alla diffusione dei tamponi salivari. Almeno quello sarebbe un segnale di attenzione alle esigenze dei cittadini che da due anni subiscono disagi" concludono.