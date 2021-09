Azioni Poste Italiane: Sono un buon investimento?

Le azioni di Poste Italiane sono a oggi un valore per l’Italia, questo gruppo ha dato un enorme contributo alla crescita della nazione. Pensate che Poste Italiane è presente sul territorio dal lontano Regno d’Italia nel 1925, solo dopo moltissimi anni ha assunto forma di Ente pubblico, per essere precisi nel 1994.

Poste Italiane è una realtà ben radicata nel territorio la quale ha sostenuto lo sviluppo della nazione, la comunicazione, la logistica e ha introdotto nel corso del tempo molteplici servizi finanziari. Attualmente il Gruppo Poste Italiane è soggetto alla vigilanza della CONSOB.

Ma veniamo al dunque, qual è la quotazione e l'andamento delle azioni di Poste italiane? e ancora gli italiani sono favorevoli a d'investire i loro risparmi?

Azioni Poste italiane: come sono suddivise e il loro andamento

La borsa e le azioni sono di per sé un settore complesso e non semplice da comprendere, ancor di più se non si è del settore. Ma grazie a dei grafici semplici e di facile lettura, anche chi proprio non ha le basi riesce a comprendere l’andamento del trend di mercato, in questo determinato caso di Poste Italiane.

Molto più complesso è fare dei pronostici o delle previsioni, dato che i mercati sono sempre molto instabili e influenzati dagli eventi esterni, come ci ha insegnato la pandemia in atto.

Il 2020 è stato un anno a dir poco funesto, la pandemia da COVID-19 ha portato un certa instabilità anche nel gruppo Poste Italiane, ma il recupero è arrivato in modo celere con dei segnali di ripresa già dal primo trimestre 2020. Cavalcando il trend in rialzo le azioni di Poste Italiane nel 2021 hanno raggiunto un +51%, situazione favorevole specialmente esaminando i mesi tra maggio e settembre 2021.

Decisamente Poste Italiane è un gruppo solido, con un fatturato di 30.019.000€, il reddito netto è di 1.207.00€, inoltre è interessante notare come sia capillare e ramificata la presenza nel territorio con 116.886 dipendenti, dato risalente al 2020.

Avete idea di come siano ripartite le azioni di Poste Italiane? Vi anticipiamo che una grande fetta è del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

● Le azioni di Poste Italiane sono detenute per Il 29.26% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

● Il restante 35% è della Cassa Depositi e Prestiti:

● Il 40% invece sono azioni proprie al Gruppo;

● Infine le azioni presenti sul mercato di Poste Italiane sono il 35.34%.

Fonte: Sole24Ore

Decisamente comprare Azioni, che siano di Poste Italiane o di altre società non è sempre molto economico, per questo esistono altre tipologie di investimento come il trading online. Con il Trading online è possibile investire piccole cifre partendo anche da soli 10€, somme irrisorie se messe a confronto con un investimento tramite la banca.

Di seguito una panoramica sull’azienda e sulle strategie per i prossimi anni.

Poste Italiane come vuole affrontare il futuro, quali sono i piani strategici per rimanere leader nel settore?

Poste italiane vuole sfidare l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, offrendo ai suoi clienti servizi sempre migliori e più smart. Ad oggi anche grazie alla pandemia la digitalizzazione nel nostro paese è aumentata in modo celere e questo Poste Italiane lo sa, ecco perché attualmente il gruppo si sta focalizzando ad ampliare la rete digitale nei propri uffici postali, questo per ottenere una maggiore inclusione rivolta ad ogni fascia di età.

Oltre che voler rimanere al passo con i tempi Poste Italiane vuole attivamente far parte della rivoluzione Green. Nel codice Etico di Poste Italiane viene sottolineata l’importanza di salvaguardarel'ambientepromuovendoall’internodellepropriestrutture una forte attenzione al risparmio energetico, alle emissioni indirette, allo smaltimento dei rifiuti e quant'altro.

Per farla breve Poste Italiane è un gruppo a 360° il quale si impegna per rimanere leader nel settore della logistica.

Detto questo viene da sé che investire nelle azioni di Poste Italiane è interessante, ora una breve panoramica su come gli italiani hanno deciso di investire lo scorso anno.

Gli Italiani possono investire in borsa?

Certamente gli italiani come i cittadini di altre nazioni possono investire in borsa, ma il punto non è questo ma bensì, la popolazione italiana ha una disponibilità economica tale che gli permette di poter investire?

Secondo il report della CONSOB nel 2020 la nostra cara penisola si trova in una posizione di svantaggio se messa a confronto con altre nazioni europee, come ad esempio la Germania. In sostanza sono poche le famiglie che hanno avuto la possibilità e il lusso di eseguire un investimento. Sempre grazie al Report della CONSOB è venuto alla luce come invece molti italiani abbiano preferito il trading online al classico investimento, sia per il fattore economico che per la possibilità di investire in modo autonomo.

Fonte: CONSOB

Per concludere abbiamo verificato come il Gruppo Poste Italiane sia solido, rivolto al futuro e come sia riuscito a sostenere anche la difficile situazione economica legata alla pandemia.