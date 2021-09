Autostrade, Arboscello (Pd): “Ingiusta la mancata esenzione del pedaggio per il tratto Albisola-Savona.Basta discriminazioni per i savonesi”

“Al di là dei gravi e pesanti disagi che i liguri e i lavoratori sono costretti a subire a causa dei lavori di manutenzione che interessano le autostrade liguri, rimane il problema dell’esenzione del pedaggio, che non risolve il traffico, ma è sicuramente un riconoscimento del danno subito. All’interno delle tratte in cui è concessa l’esenzione del pedaggio manca il tratto autostradale Albisola-Savona. Questo crea una forte discriminazione per i savonesi e per gli utenti che transitano da lì, che sono fra l’atro la maggior parte degli utenti. L’esenzione oggi si ferma ad Albisola e le persone, per evitare di pagare il pedaggio al casello di Savona, escono a Savona, si riversano nel traffico cittadino, e poi riprendono l’autostrada ad Albisola, e viceversa al ritorno. Così oltre a creare una grossa discriminazione, si peggiora anche la situazione del traffico locale”, così il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello dopo aver presentato in consiglio un’interrogazione per chiedere l’esenzione del pedaggio anche per chi transita dal casello di Savona.

“Considerando che i lavori che creano maggiori e pesanti disagi sono nella galleria Ranco, al confine tra Albissola e Savona, non è giustificata l’esclusione di Savona dall’esenzione del pedaggio, perché le maggiori ore di coda si registrano maggiormente da Varazze verso Savona”.

E conclude: “Apprendiamo con favore che l’assessore Giampedrone abbia inviato una nota al Ministero competente per sollevare il problema del casello di Savona, ma si tratta di un intervento tardivo, ora aspettiamo la risposta”.