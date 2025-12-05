Riforma sanitaria, Arboscello (Pd): “Savona sta ancora aspettando l’apertura del Punto nascite di Pietra ligure”

“Alla luce di una riforma sanitaria che potrebbe portare al collasso della sanità ligure, credo sia importate chiedere e avere spiegazioni e rassicurazioni da Bucci. Siamo tutti molto preoccupati per la sanità e per i presidi ospedalieri del savonese che vanno tutelati in tuti i modi”.

Lo dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello che ieri ha partecipato al consiglio comunale allargato di Pietra Ligure in cui si discuteva l’ordine del giorno sulla tutela del Santa Corona.

"Le scelte politiche hanno delle responsabilità precise e stiamo ancora aspettando che Bucci mantenga le promesse fatte in campagna elettorale sulla riapertura del centro nascita di Pietra ligure, chiuso dalla destra 5 anni fa, quando governatore era Toti. Ora ci aspettiamo che, quanto promesso da Bucci e quanto previsto dal Piano socio-sanitario che parla di due punti nascita a Savona, venga mantenuto. Non possiamo più tollerare questa superficialità. Siamo consapevoli delle difficoltà legate al reperimento di personale e risorse, ma o si affronta il problema seriamente o basta con le promesse vuote. Per questo, ci uniamo alla richiesta di chiarezza avanzata dal sindaco De Vincenzi. Come ritengo che sia stato un grave errore chiudere un centro di eccellenza come il corso di Fisioterapia di Pietra Ligure, che non solo arricchiva la nostra provincia, ma offriva anche opportunità di lavoro ai giovani, incentivandoli a rimanere nel proprio territorio e a contribuire al suo sviluppo", conclude Arboscello