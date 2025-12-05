Savona, Scaramuzza (Lega) attacca sugli asfalti: "Dei lavori tanto sbandierati e annunciati non si vede nulla"

I lavori di asfaltatura delle strade cittadine accendono il dibattito politico. Ad attaccare Palazzo Sisto è il consigliere leghista Maurizio Scaramuzza. “Ad oggi, 5 dicembre 2025, del milione di euro e passa sbandierati dal sindaco per gli asfalti delle strade, con tanto di elenco – dichiara Scaramuzza – non si vede niente. Ma pensano davvero di continuare così ancora per molto? I cittadini sono stanchi ormai".

Lo scorso ottobre la giunta comunale di Savona ha approvato la delibera che dà il via al programma di asfaltature straordinarie, stanziando un milione di euro proveniente dall’avanzo di bilancio per il rifacimento dei tratti stradali più danneggiati. Le procedure di gara per l’affidamento dei lavori erano previste entro la fine di novembre, con l’avvio dell’intervento previsto entro la prima metà di dicembre, a partire dalla periferia.

"Il consigliere Scaramuzza, essendo stato assessore, dovrebbe sapere che ci sono dei tempi tecnici e di legge da rispettare – replica l'assessore ai Lavori pubblici, Lionello Parodi –. È in corso la gara: dovrà poi essere fatta l’aggiudicazione secondo i tempi e le modalità previste dalla normativa. I lavori dovrebbero partire a inizio anno".