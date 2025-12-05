Alassio, il Tar respinge il ricorso contro il ripascimento: non ci saranno cambio di ditta aggiudicataria né alcun risarcimento

Respinte in toto le richieste di annullamento degli atti di gara e di aggiudicazione dell’appalto del ripascimento della costa di Alassio, nonché un paventato risarcimento danni.

Questa la sentenza del Tar Liguria pubblicata nei giorni scorsi dopo che nel mese di gennaio scorso il secondo classificato della gara d’appalto, ritenendo illegittimo l’affidamento al primo classificato, aveva avanzato pretese di annullamento e risarcitorie chiedendo lo scorrimento della graduatoria con assegnazione a suo favore della commessa e/o, in subordine, un risarcimento dei danni.

Totalmente avversa al ricorrente è stata la sentenza del tribunale amministrativo ligure, innanzi al quale il Comune si era subito costituito per difendere i propri atti, così come l’appaltatore aggiudicatario. Il Tar non solo ha riconosciuto la legittimità della procedura di gara di affidamento dei lavori ma ha anche respinto integralmente le richieste di annullamento, sia degli atti di gara sia degli atti di affidamento dell’appalto e, conseguentemente, anche le presunzioni risarcitorie, di fatto sancendo il corretto e legittimo operato tecnico-amministrativo degli uffici comunali.

Il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, insieme all'assessore alla Protezione Civile ed Affari Legali del Comune di Alassio, Franca Giannotta, e al consigliere regionale e comunale Rocco Invernizzi, capogruppo comunale di maggioranza e già assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio, commenta: “Ancora una soddisfazione per questa Amministrazione arriva dalle aule di giustizia, che hanno riconosciuto il corretto e diligente operato dei nostri uffici comunali. Ringrazio a tal fine in primis l’Ufficio Legale del Comune in capo all’avvocato Simone Contri e l’Ufficio Gare e Appalti, nella persona del suo Funzionario, l’avvocato Lorella Rivaroli, servizi entrambi sotto la gestione del nostro Segretario Generale, la dottoressa Roberta Ramoino, i quali, non solo hanno redatto atti, come verificato, inoppugnabili nell’interesse collettivo, ma li hanno anche egregiamente difesi”.

“Adesso, con rinnovata serenità, potremo anche portare a termine le lavorazioni aggiuntive a quelle contrattuali, grazie all' autorizzazione giunta circa un mese fa dalla Regione Liguria - sottolineano gli amministratori alassini -. Autorizzazione rilasciata con il cortese interessamento dell’assessore Regionale alla Protezione Civile Giampedrone, che ringraziamo personalmente, a seguito della quale ci è stata data la possibilità di utilizzare le economie del ribasso d’asta sempre a tutela delle persone e dell’abitato grazie alle quali, prima della prossima stagione primaverile, realizzeremo un'ulteriore opera di ripascimento con materiale proveniente da cava terrestre per circa 10 mila metri cubi”.