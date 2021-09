Autostrade, dalla Regione un'istanza per chiedere l'esenzione del pedaggio sulla Savona-Albisola

La Regione ha trasmesso un'istanza al ministero delle infrastrutture per chiedere l'esenzione della tratta autostradale Savona-Albisola, visti i pesanti disagi provocati dal cantiere nella galleria Ranco. Lo ha detto oggi in consiglio regionale l'assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone, rispondendo alle interrogazioni dei consiglieri sulle esenzioni delle tratte autostradali interessate dai cantieri, dove si registrano code per chilometri, come avvenuto lo scorso week end, quando, a causa della chiusura della galleria Ranco, le code hanno raggiunto sedici chilometri.