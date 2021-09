Loano 2021, Piccinini (Nuova Grande Loano): "Con noi una presenza capillare, costante, partecipe per i cittadini"

Il secondo appuntamento dei candidati della lista civica "Nuova Grande Loano-Piccinini Sindaco" con i loanesi si è svolto ieri in zona Poeti e nelle vie limitrofe partendo dal Bar Como.

“La nostra motivazione e determinazione ad amministrare Loano si rafforza ad ogni incontro - dice il candidato sindaco Giacomo 'Jimmy' Piccinini - la fiducia con cui le persone ci parlano, ci consegnano la loro speranza di essere finalmente ascoltati ci riempie di ulteriore energia".

"È incredibile scoprire come alcune loro legittime richieste siano rimaste disattese ed inascoltate per così tanti anni - prosegue Piccinini - in fondo chiedono 'solo' strade pulite e sicure, servizi funzionanti, insomma quella manutenzione definita appunto 'ordinaria', ma che oggi non viene rispettata".

Il candidato sindaco Piccinini e gli altri componenti della lista Nuova Grande Loano girano per le vie, fanno foto, chiedono l’opinione delle persone, prendono appunti: "È sconfortante il grado di abbandono che si vede in alcune zone, quelle definite dal comune cittadino di serie B, frutto di anni di trascuratezza. Nei pressi delle scuole Mazzini-Valerga poi abbiamo notato alcune evidenti lacune nei servizi manutentivi e ciò appare ancora più assurdo in quanto rappresentano il luogo in cui si formano i nostri bambini e ragazzi: come possiamo pretendere che imparino il rispetto per la cosa pubblica se proprio chi dovrebbe curarla non lo fa?".

Amareggia sentire come la gente si senta lasciata sola, quanto percepisca l’amministrazione come a volte troppo lontana, spiega quindi il candidato sindaco: "La gente sta credendo in noi, e noi abbiamo profondo rispetto per i nostri cittadini. Quando amministreremo Loano potranno finalmente contare su una presenza capillare, costante, partecipe" conclude Piccinini.