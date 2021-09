Nappi (MIU): "Basta con i soliti personaggi per Loano, la nostra attenzione resta alta"

"Anche se non siamo riusciti a presentare una nostra lista alle prossime elezioni comunali di Loano, la nostra attenzione su quanto accade nella nostra cittadina rimane comunque alta. Ed è per questo che non possiamo rimanere indifferenti difronte alle dichiarazioni di alcuni candidati, che hanno già avuto modo di esprimersi nell'amministrazione loanese, inerenti pulizia, sicurezza e turismo. Come Movimento Italia Unita ci chiediamo: queste persone negli ultimi anni cosa hanno combinato? Viene difficile non pensare che siano le solite false promesse elettorali per mantenere quella comoda poltrona che, una volta provata, non si vuole più lasciare". Così Francesco Nappi, presidente nazionale del Movimento Italia Unita, in vista delle prossime elezioni amministrative loanesi.