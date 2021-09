Murialdo, la Croce Verde amplia il parco mezzi: taglio del nastro per un nuovo mezzo 4x4

La Croce Verde di Murialdo inaugura una nuova ambulanza Volkswagen 4x4. L'appuntamento è fissato per domenica 12 settembre presso il giardino del ristorante "Ponte".

"Con questo taglio del nastro concludiamo un progetto partito nel 2016 che aveva come obiettivo il totale rinnovo del nostro parco macchine - spiegano dalla pubblica assistenza - Considerata la posizione geografica in Alta Val Bormida e le difficoltà legate al maltempo nella stagione invernale, abbiamo voluto sostituire quello già in nostro possesso oramai datato".

All'evento prenderanno parte le autorità locali, provinciali e regionali. Al termine della cerimonia seguirà un rinfresco offerto a tutti i partecipanti e una sfilata di ambulanze storiche.

Il programma: ore 14.30 ricevimento consorelle, ore 15.30 benvenuto del presidente e delle autorità, ore 16 benedizione nuova ambulanza, a seguire rinfresco e buffet in "musica" per tutti.